Решить уравнение: 4,12x + 11,68 = 160
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Решить уравнение: 4,12x + 11,68 = 160
Ответ(ы):
Гость:
4,12х+11,68=160 х=160-11,68:4,12 х=157,16504854369 __________________ 4,12*157,16504854369+11,68=160
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