Решить уравнение radic;6-5х =-х с одз

Решить уравнение radic;6-5х =-х с одз

Ответ(ы):

Ответил Гость:
ОДЗ 6-5x05x6x1,2 -x0x0 x(-;0] 6-5x=x x+5x-6=0 x1+x2=-5 и x1*x2=-6 x1=-6 x2=1не удов усл
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