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Решить уравнение 72:х=65-57
Решить уравнение 72:х=65-57
Ответ(ы):
Ответил Гость:
72/x=65-57 72/x=8 X=72/8 X=9
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