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Решить уравнение х-80
Решить уравнение х-80
Ответ(ы):
Ответил Гость:
X-80? ну тогда так: его никак не решить, потому что это будет не возможно, там должно быть максимум несколько цифр, а это невозможно
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