Решить уравнение: log2(6x-4)=3

Решить уравнение: log2(6x-4)=3

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1)6x-4=2в 3 степени 2) 6x-4=8 3)6x=4 4)x=4:6 5)x=23
Похожие вопросы