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Решить уравнение: log2(6x-4)=3
Решить уравнение: log2(6x-4)=3
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1)6x-4=2в 3 степени 2) 6x-4=8 3)6x=4 4)x=4:6 5)x=23
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