Решить уравнение sin(2x-3)=0

Решить уравнение sin(2x-3)=0

Ответ(ы):

Ответил Гость:
(2х-3) = 2Пk, k принадлежит z 2х = 3+ 2Пk, k принадлежит z x = 3/2 + Пk, k принадлежит z
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