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Решить уравнение: sin(4x-/3)=radic;3/2
Решить уравнение: sin(4x-/3)=radic;3/2
Ответ(ы):
Ответил Гость:
4x-/3=/3+2n U 4x-/3=2/3+2n 4x=2/3+2n U 4x=+2n x=/6+n/2 U x=/4+n/2,nz
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