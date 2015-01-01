Решить задачу 2 класс конкурс Кенгуру 2015 г. Нужно объяснение

Решить задачу 2 класс конкурс Кенгуру 2015 г. Нужно объяснение

Ответ(ы):

Ответил Гость:
А где сама задачка?
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