Решить задачу: Из двух городов навстречу друг другу одновременно вышли два поезда.Один шёл со скоростью 52 кмч, скорость другого была 67 кмч. Через 6 часов поезда встретилис ь. Найт расстояние между городами. Прошу сделать мне точное решение с пояснениями.