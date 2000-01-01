Решить задачу: из одного гнезда одновременно в противоположных направлениях вылетели две вороны. Через 0,12 часа расстояние между ними было 7,8 км. Скорость 1вороны 32,8 км/ч. Найти скорость второй вороны
Решить задачу: из одного гнезда одновременно в противоположных направлениях вылетели две вороны. Через 0,12 часа расстояние между ними было 7,8 км. Скорость 1вороны 32,8 км/ч. Найти скорость второй вороны
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) 7,8 :0,12=65 км/ч скорость удаления ворон 2) 65-32,8=32,2 км/ч скорость 2 вороны Ответ:32,2 км/ч