Решить задачу на составление уравнений. Для приготовления варенья взяли 4 части сахара и 7 частей фруктов. Всего получилось 660 грамм варенья. Сколько грамм сахара было взято?
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Решить задачу на составление уравнений. Для приготовления варенья взяли 4 части сахара и 7 частей фруктов. Всего получилось 660 грамм варенья. Сколько грамм сахара было взято?
Ответ(ы):
Гость:
4+7=11 частей - всего 660:11=60 г - 1 часть 4•60=240 г - сахара - было взято Ответ: 240 граммов.
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