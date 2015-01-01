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решить задачу. с помощью цифр: 1,3,5,7,9,11,13,15 составить пример, так чтобы ответ был 30? ??
решить задачу. с помощью цифр: 1,3,5,7,9,11,13,15 составить пример, так чтобы ответ был 30? ??
Ответ(ы):
Ответил Гость:
15+5+9+1+13-11-7+5=30 ТАК?
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