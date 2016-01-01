Решить задачу: Старейшие российские университеты - Московский и Ленинградский были основаны 11 января 1755 года и 8 февраля 1819 года. Сколько времени прошло между основаниями Московского и Ленинградского университет...

Решить задачу: Старейшие российские университеты - Московский и Ленинградский были основаны 11 января 1755 года и 8 февраля 1819 года. Сколько времени прошло между основаниями Московского и Ленинградского университетов? Сколько времени существует каждый из этих университетов?

Московский университет: с 11 января 1755 года по 15 сентября 2016 года: 261 год, 8 месяцев, 4 дня, = 95576 дней = 2 293 824 часа = 137 629 440 минут Ленинградский университет: с 8 февраля 1819 года по 15 сентября 2016 года: 197 лет, 7 месяцев, 6 дней = 72172 дня = 1 732 128 часа = 103 927 680 минут Теперь теория: в 18 веке насчитывалось 24 високосных (366 дней) и 76 невисокосных (365 дней); в 19 веке насчитывалось 24 високосных и 76 невисокосных; в 20 веке 25 високосных и 75 невисокосных; в 21 веке (до данного момента времени) 4 високосных и 12 невисокосных.