Решить задачу. Ток в первичной обмотке трансформатора 0,2 А, а напряжение на клеммах 220 В. Определить напряжение во вторичной обмотке, если коэффициент трансформации 0,2. Как ова величина тока во вторичной обмотке? ...
Решить задачу. Ток в первичной обмотке трансформатора 0,2 А, а напряжение на клеммах 220 В. Определить напряжение во вторичной обмотке, если коэффициент трансформации 0,2. Как ова величина тока во вторичной обмотке?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
K=u1/u2=I2/I1 u2=u1/k I2=k*I1 u2=220/0,2=11 I2=0,2*0,2=0,04