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РЕШИТЬ!!!2х+4 меньше или равно -4х+1
РЕШИТЬ!!!2х+4 меньше или равно -4х+1
Ответ(ы):
Ответил Гость:
2х +4<=-4х+1 6х <=-3 2х<=-1 х <=-1.5
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