Республиканский генерал Энрике Листер писал о боях в Мадриде: «Водители трамваев, сталкиваясь лицом к лицу с противником, превращали вагоны в баррикады, брали винтовки у раненных или убитых солдат, а часто просто кирки и лопаты...

Гость: Гость:

Республиканцы более успешно действовали в крупных городах, нежели в маневренной войне, потому что в городах была сплоченность всех жителей. Они были как одно целое и могли дать хороший отпор. Чего нельзя сказать о республиканском фронте, который раскололся на два лагеря: 1) Коммунисты во главе с Хосе Диасом – это правые социалисты и либералы, которые настаивали, что для сплочения народа необходимо отказаться от революционных преобразований, отобрать предприятия у коллективов и передать их государству. 2) Левой крыло ИСРП + анархисты во главе с Ларго Кабальеро, которые считали, что такие меры не понравятся рабочим. Плюс к тому же, они выступали против вмешательства СССР во внутренние дела Испании, сильно были против коммунистов.