Республиканский генерал Энрике Листер писал о боях в Мадриде: «Водители трамваев, сталкиваясь лицом к лицу с противником, превращали вагоны в баррикады, брали винтовки у раненных или убитых солдат, а часто просто кирки и лопаты...
История
Республиканский генерал Энрике Листер писал о боях в Мадриде: «Водители трамваев, сталкиваясь лицом к лицу с противником, превращали вагоны в баррикады, брали винтовки у раненных или убитых солдат, а часто просто кирки и лопаты – любое орудие, которым можно было убивать фашистов. Женщины, захватив кофе, коньяк и другие продукты, отправлялись на передовую, чтобы подкрепить ополченцев. Они обнимали храбрых и насмехались над теми, кто колебался…. Каждый квартал города возводил свои оборонительные сооружения». Попробуйте объяснить, почему республиканцы успешнее действовали в крупных городах, нежели в маневренной войне.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Республиканцы более успешно действовали в крупных городах, нежели в маневренной войне, потому что в городах была сплоченность всех жителей. Они были как одно целое и могли дать хороший отпор. Чего нельзя сказать о республиканском фронте, который раскололся на два лагеря: 1) Коммунисты во главе с Хосе Диасом – это правые социалисты и либералы, которые настаивали, что для сплочения народа необходимо отказаться от революционных преобразований, отобрать предприятия у коллективов и передать их государству. 2) Левой крыло ИСРП + анархисты во главе с Ларго Кабальеро, которые считали, что такие меры не понравятся рабочим. Плюс к тому же, они выступали против вмешательства СССР во внутренние дела Испании, сильно были против коммунистов.
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