Результат Запиши в дециметрах и сантиметрах. 5дм-20см+48см; 70см-3дм+47см; 6см*9; 8см*9.
Разное
Результат Запиши в дециметрах и сантиметрах. 5дм-20см+48см; 70см-3дм+47см; 6см*9; 8см*9.
Ответ(ы):
Гость:
5 дм=50 см 50-20+48=78см=7,8дм 3дм=30см 70-30+47=87см=8,7дм 6*9=54см=5,4дм 8*9=72см=7,2дм
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