Ри зжатии воздуха в компрессоре температура повыселась от 300 до 380 кельвин а давле??ие выросло в 2 с половиной раза определите степень сжатия воздуха
Физика
Ри зжатии воздуха в компрессоре температура повыселась от 300 до 380 кельвин а давле??ие выросло в 2 с половиной раза определите степень сжатия воздуха
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По закону: p*V/T = const имеем: p₁*V₁/T₁=p₂*V₂/T₂ p₁*V₁/T₁ = 2,5*p₁*V₂/T₂ V₁/300=2,5*V₂/380 n=V₁/V₂=300*2,5/380 ≈ 2 раза
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Литература
Биология
Скорее SOS но НЕНУЖНЫЕ ОТОВЕТЫ НЕ ПИСАТЬ У каког типа червей: Вторичная полость тела: Есть кровеносная система: Упрощенная форма тела: П...
Русский язык
Пожалуйста помогите !!! Нужно написать сочинение про золотую осень . Начало уже есть и немного описание . Описание начинается там : Наступи...