Ри зжатии воздуха в компрессоре температура повыселась от 300 до 380 кельвин а давле??ие выросло в 2 с половиной раза определите степень сжатия воздуха

Физика

Ри зжатии воздуха в компрессоре температура повыселась от 300 до 380 кельвин а давле??ие выросло в 2 с половиной раза определите степень сжатия воздуха

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