Рядом в скобках напиши слова,от основ которых они образованы.Укажи род исходного ??лова.Впиши окончания. Лялечка прыгнула с дерева, Чудище прыгнуло к ней, Сцапало бедную Лялечку .И убежало скорей. Лестницею винтовой Каждый веч...
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Рядом в скобках напиши слова,от основ которых они образованы.Укажи род исходного ??лова.Впиши окончания. Лялечка прыгнула с дерева, Чудище прыгнуло к ней, Сцапало бедную Лялечку .И убежало скорей. Лестницею винтовой Каждый вечер, Ближе к ночи, На маяк идёт рабочий. Наверху фонарище(____________) Яркий, Как пожарище.(______________). Найди в одном из отрывков существительное с орфограммой (непроизносимый)согласный в корне слова),которую нельзя проверить,- это словарное слово.Подчеркни его жёлтым карандашом. Из упражнения 45 выпиши 6 слов с орфограммой (безударный гласный в корне, проверяемый ударением).Орфограмму подчеркни.Рядом напиши проверочные слова.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фонарище(фонарь м.р).Пожарище(пожар м.р).Словарное слово лестницей
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