Рибалка за 3 дні впіймав 42 риби. Першого дня 14 риб другого на 5 менше ніж першого дня. Скільки риб упіймав рибалка третього дня
Математика
Рибалка за 3 дні впіймав 42 риби. Першого дня 14 риб другого на 5 менше ніж першого дня. Скільки риб упіймав рибалка третього дня
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 14 - 5 = 9 (рыб) - во 2-й день 2) 14 + 9 = 23 (рыбы) - за два дня 3) 42 - 23 = 19 (рыб) - за 3-й день Ответ: 19 рыб.
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