Рисунок на тему удивительный мир который создан благодаря разуму человека

Рисунок на тему удивительный мир который создан благодаря разуму человека

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Нарисуй операцию, так как это спасает жизни людей
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