Рочно геометрия 9 класс!! 80 баллов на сторонах ab и bc треугольника abc отмечены точки n и m так, что nm параллельно ac. докажите что треугольник nbm ~треугольник ABC. не актуально
Геометрия
Рочно геометрия 9 класс!! 80 баллов на сторонах ab и bc треугольника abc отмечены точки n и m так, что nm параллельно ac. докажите что треугольник nbm ~треугольник ABC. не актуально
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угол В общий. HM параллельна АС (по условию) , отсюда AN=MC, Отсюда следует, что NB=BM. Треугольники подобны.
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