Рочно геометрия 9 класс!! 80 баллов на сторонах ab и bc треугольника abc отмечены точки n и m так, что nm параллельно ac. докажите что треугольник nbm ~треугольник ABC. не актуально

Геометрия
Рочно геометрия 9 класс!! 80 баллов на сторонах ab и bc треугольника abc отмечены точки n и m так, что nm параллельно ac. докажите что треугольник nbm ~треугольник ABC. не актуально
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угол В общий. HM параллельна АС (по условию) , отсюда AN=MC, Отсюда следует, что NB=BM. Треугольники подобны.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Живы ли выражения:Сифизов труд,Ахиллесова пята,Шкатулка пандоры?
Ответить
Русский язык
Подчеркни в тексте безударные гласные в корне, проверяемые ударением.
Ответить
Математика
(а-x)+4=15 было число 3
Ответить
Английский язык
Решите пж пж пж пж пж пж пж
Ответить
Литература
Нужен девиз по слову "Стародумы"
Ответить