Рочно геометрия 9 класс!! 80 баллов на сторонах ab и bc треугольника abc отмечены точки n и m так, что nm параллельно ac. докажите что треугольник nbm ~треугольник ABC. не актуально

Геометрия

Рочно геометрия 9 класс!! 80 баллов на сторонах ab и bc треугольника abc отмечены точки n и m так, что nm параллельно ac. докажите что треугольник nbm ~треугольник ABC. не актуально

Автор: Гость