Род некоторых существительных со значением лица. профессии можно по суффиксам. проанализируйте словообразовательные модели и скажите,существительные какого рода имеют эти суффиксы.проведите примеры слов с такими суффиксами. ите...
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Род некоторых существительных со значением лица. профессии можно по суффиксам. проанализируйте словообразовательные модели и скажите,существительные какого рода имеют эти суффиксы.проведите примеры слов с такими суффиксами. итель,ник,ец.ик. арь. ич.ист. чик. щик. ёр.ач. ун.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-итель- М.р. учитель -ник- М.р. ученик -ец- М.р. купец -ик- М.р. печник -арь- М.р. пекарь -ич- М.р. москвич -ист- М.р. каратист -чик- М.р. грузчик -щик- М.р. каменщик -ёр- М.р. шахтер -ач- М.р. силач -ун- М.р. крикун
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