Род некоторых существительных со значением лица. профессии можно по суффиксам. проанализируйте словообразовательные модели и скажите,существительные какого рода имеют эти суффиксы.проведите примеры слов с такими суффиксами. ите...

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Род некоторых существительных со значением лица. профессии можно по суффиксам. проанализируйте словообразовательные модели и скажите,существительные какого рода имеют эти суффиксы.проведите примеры слов с такими суффиксами. итель,ник,ец.ик. арь. ич.ист. чик. щик. ёр.ач. ун.

Автор: Гость