Родителями несовершеннолетнего Петрова, обвиняемого по ч. 1 ст. 111 УК, в качестве защитника на предварительном следствии приглашен адвокат Васильев, с которым соответствующим образом был заключен договор. Однако следователь н...

Право
Родителями несовершеннолетнего Петрова, обвиняемого по ч. 1 ст. 111 УК, в качестве защитника на предварительном следствии приглашен адвокат Васильев, с которым соответствующим образом был заключен договор. Однако следователь не допустил Васильева в качестве защитника, а родителям обвиняемого предложил пригласить другого адвоката, мотивировав свое решение тем, что Васильев по данному делу является очевидцем происшествия и будет допрошен в качестве свидетеля. Родители и защитник Васильев не согласились с решением следователя и написали жалобу прокурору. В ней указали, что на месте происшествия было много граждан, которые и могут выступить свидетелями. Какое решение по делу может быть принято прокурором? Каков порядок приглашения, назначения или замены защитника?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Замена адвоката должна
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Ода «Вельможа. Каким по мнению поэта, должен быть вельможа? С кого и в чем следует брать пример?
Ответить
Русский язык
Составьте предложение со словами. Огромного роста
Ответить
Русский язык
Дискография произведений, созданных в союзе А.С.Пушкин - М.И.Глинка
Ответить
Экономика
Помогите, пожалуйста решить маленькую задачку Распишите как надо)
Ответить
Алгебра
Ширина прямокутної ділянки на 15 м коротша від її доажини,периметр ділянки дорівнює 126 м.обчисли сторони прямокутника.Розв'язати за допомою РІВНЯННЯ
Ответить