Родителями несовершеннолетнего Петрова, обвиняемого по ч. 1 ст. 111 УК, в качестве защитника на предварительном следствии приглашен адвокат Васильев, с которым соответствующим образом был заключен договор. Однако следователь н...

Право

Родителями несовершеннолетнего Петрова, обвиняемого по ч. 1 ст. 111 УК, в качестве защитника на предварительном следствии приглашен адвокат Васильев, с которым соответствующим образом был заключен договор. Однако следователь не допустил Васильева в качестве защитника, а родителям обвиняемого предложил пригласить другого адвоката, мотивировав свое решение тем, что Васильев по данному делу является очевидцем происшествия и будет допрошен в качестве свидетеля. Родители и защитник Васильев не согласились с решением следователя и написали жалобу прокурору. В ней указали, что на месте происшествия было много граждан, которые и могут выступить свидетелями. Какое решение по делу может быть принято прокурором? Каков порядок приглашения, назначения или замены защитника?

Автор: Гость