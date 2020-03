Роднинькие ВЫ ГДЕ?? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! 2. Choose tube right Russian version of translation to each of the four fol¬lowing English sentences. Выберите правильный вариант русского перевода к следующим английским предложениям....

Английский язык

2. Choose tube right Russian version of translation to each of the four fol¬lowing English sentences. Выберите правильный вариант русского перевода к следующим английским предложениям. 1. In investing abroad, American businesses are building up the competition that industries in the US must face. a. Осуществляя зарубежные инвестиции, американские фирмы создают конкуренцию, которая должна быть характерна для отраслей американской промышленности. b. Осуществляя зарубежные инвестиции, американские фирмы создают конкуренцию, с которой должны столкнуться отрасли американской промыш¬ленности. c. Осуществляя зарубежные инвестиции, американские фирмы создают конкуренцию среди отраслей американской промышленности. 2. They note American government policies after World War II fostered the economic resurgence of Japan. a. Они отмечают, что американская правительственная политика после Второй мировой войны задерживала экономическое возрождение Японии. b. Они отмечают, что американская правительственная политика после Второй мировой войны не препятствовала экономическому возрождению Японии. c. Они отмечают, что американская правительственная политика после Второй мировой войны способствовала экономическому возрождению Японии. 3. American business firms helped out by sharing technology and by sending experts to Japan. a. Американские промышленные фирмы избегали возможности предос¬тавлять технологию и направлять специалистов в Японию. b. Американские промышленные фирмы оказывали помощь, развивая свою технологию и направляя специалистов в Японию. c. Американские промышленные фирмы оказывали помощь, предос¬тавляя свою технологию и направляя специалистов в Японию. 4. The local economy is being improved by American investors. a. Благодаря американским инвесторам совершенствуется экономика. b. Благодаря американским инвесторам, была усовершенствована мест¬ная экономика. c. Благодаря американским инвесторам, местная экономика будет усо¬вершенствована. 5. By injecting new capital into other countries American in¬vestors are setting into motion powerful economic forces. a. Вложив новый капитал в другие страны, американские инвесторы привели в движение мощные рыночные факторы. b. Вложив новый капитал в другие страны, американские инвесторы приводят в движение мощные рыночные факторы. c. Вкладывая новый капитал в другие страны, американские инвесторы приводят в движение мощные рыночные факторы. 6. Industries in the USA will have to face the competition. a. Промышленность США столкнётся с конкуренцией. b. Промышленность США должна столкнуться с конкуренцией. c. Промышленность США сталкивается с конкуренцией.

Автор: Гость