Родной язык не выбирают, как не выбирают мать и отца, место и время рождения. Но именно то, чего мы не выбираем, во многом определяет нашу судьбу. Счастье или несчастье человека зависит от взаимоотношений с близкими людьми, и в...

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Родной язык не выбирают, как не выбирают мать и отца, место и время рождения. Но именно то, чего мы не выбираем, во многом определяет нашу судьбу. Счастье или несчастье человека зависит от взаимоотношений с близкими людьми, и взаимоотношения с родным языком тоже очень важны в жизни. Если человек испытывает бессильную тоску перед чистым листом бумаги, не умея связать двух слов, для него закрыты десятки профессий. Тот, кто косноязычен, плохо говорит, может проститься с мечтой освоить специальности, требующие работы с людьми, а таких в современном мире становится всё больше. Если же человек просто неграмотен, не может и строчки написать без ошибки, для него недостижимо высшее образование. Дело не только в карьере. Для такого человека слишком сложным , а значит, неинтересным, будет любой сколько-нибудь содержательный текст. Для него поэтому не существует литературы, в лучшем случае он в состоянии читать газетные статьи лёгкого содержания - объявления и анекдоты. Неспособность воспринимать и анализировать тексты делает человека беззащитным перед напором рекламы и политиков. Любой краснобай может его заболтать, обмануть, обобрать, использовать в своих целях. Человек без языка - жалкое зрелище! Найти фразеологизм

Автор: Гость