Родовые признаки зайца русака и зайца беляка

Тело и окрас. Беляк имеет длину тела - 44-65 см и весит до 5,5 кг. Заяц-русак может вырасти до 68 см, весом до 7 кг. Беляк на зиму становится чисто белым с угольно-черными кончиками ушек. У русака волнистая более мягкая шубка. Зимой он может быть белым, а может - и нет. При этом ушные края и хвост остаются неизменно темно цвета. Летом оба вида рыжеватого буро-серого цвета. Однако, у беляка ость волос прямая и у шерсти грязноватый оттенок. Нет черного на хвосте. Брюшко почти светлое.Строение ушей. Заяц-русак имеет уши длиннее собственной головы от 9,4 до 14 см. У беляка они короче головы, при вытягивании почти не достигают кончика его носа, длина - 7,5-10 см. Хвост. Заяц-беляк имеет закругленный, короткий хвост белого цвета длиной до 10,8 см. У русака он длиннее – 7,5 -14 cм. Имеет форму клина. Конечности. Передние лапки русака намного уже и короче задних. Заяц-беляк обладает широкими, разлапистыми ступнями. Подошвы покрыты густым мехом, он быстро и свободно бегает по рыхлым сугробам. Однако по прямой ровной дороге скорость бега русака выше.