Роль Ленина в Гражданской войне

Гость: Гость:

В. И. Ульянов был целеустремленным, образованным (знал несколько языков) (что было обычным делом - Леший) человеком, хорошим оратором и обладал талантом убеждать и вести за собой массы. Он был профессиональным революционером, мыслителем, публицистом, юристом. Важную роль в его духовном развитии сыграла его семья. Его родители принадлежали к интеллигенции. Отец - Илья Николаевич Ульянов - директор народных училищ губернии, видел свой долг в служении народу. Мать - Мария Александровна - была образованной, высококультурной женщиной, целиком посвятившей себя воспитанию шестерых детей, которые все (за исключением рано умершей Ольги) стали революционерами. Под влиянием семейного воспитания, примера родителей, под воздействием революционно-демократической литературы и соприкосновения с бесправием и нищетой трудящихся Ленин уже в старших классах гимназии был настроен революционно. Казнь в 1887 году старшего брата Александра за участие в подготовке покушения на царя заставила Владимира Ильича глубоко задуматься о путях борьбы с самодержавием. Теоретическая и практическая деятельность Ленина была направлена на создание марксистской партии в России, свержению самодержавия и установление диктатуры пролетариата, и как конечная цель - построение коммунистического общества по принципу «от каждого по способности каждому по потребности» (на самом деле, помоему разумению - воплощение своих амбиций. Леший) . Он добивался своих целей всевозможными способами, такими как: пропаганда, публичные выступления, агитация, издание революционных газет, написание статей и книг, участие и создание политических партий и т. п. Находясь в ссылках, эмиграции и тюрьмах он пишет много трудов по развитию марксистских идей в условиях России. В этих трудах он писал о задачах, стоящих перед партией и народом, рассматривал пути достижения поставленной перед революционерами цели. Ленинская партия призывала рабочих к борьбе за свои права. После февральской революции Ленин начал широкую компанию дискредитации Временного правительства. Свою политику мирного перехода к власти Ленин изложил в «Апрельских тезисах». Но действия развивались так стремительно, что в августе было принято решение об изменении тактики большевиков и переходу к вооруженному захвату власти. И как результат революционной деятельности 25 октября 1917 года большевики приходят к власти, и Ленин становится главой первого в мире социалистического государства. Глава государства подписывает декреты о мире, о земле, о власти. Вся дальнейшая деятельность Ленина на посту главы государства была направлена на восстановление разрушенного после войны народного хозяйство, на ликвидацию безграмотности населения и на борьбу с «врагами» революции.