Роль литературы в жизни человека и общества. Роды, виды, жанры литературы (если можно кратко и своими словами)

Ну... краткость - не мой конёк, потому, как получится)<br />сначала о системе: роды литературы: эпос (повествование), лирика (стихотворения), драма (пьесы). жанры эпоса: рассказ, новелла, басня, повесть, поэма, роман, роман-эпопея, док.повесть; жанры лирики: элегия (грустное стихотворение), стихотворение, сонет, песня, романс, поэма; драма : трагедия, комедия, драма. есть ещё баллада, лиро-эпичесий жанр<br />о роли литературы в жизни человека можно говорить очень долго и много. есть книги, предназначенные для отдыха разума (в основном, зарубежная литература, приключения), особых мыслей не содержит, ее роль в жизни человека - заполнение пустого пространства в своей жизни. <br />а есть литература, заставляющая думать, размышлять. это вся классика. и зарубежная, и русская. роль такой литературы - поставить проблемы и дать (по возможности) решение этих проблем. где ж тогда думать-то? а задача читателя - правильно понять автора, потому, что в литературе не всё однозначно... вернее, там всё неоднозначно :) это очень кратко)))