Рома измерил длину обычно письменно стола и записал в тетради:1565 см.какова доина письменного стола,если известно,что Рома измерил ее точно,но забыл поставить запятую?

Алгебра
Рома измерил длину обычно письменно стола и записал в тетради:1565 см.какова доина письменного стола,если известно,что Рома измерил ее точно,но забыл поставить запятую?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Всё я понял... логично если заб про запятую да?)не будет же стол 15 метров 
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