Романсы русских композиторов авторы название и краткое содержание романсов

«Дорогой длинною» — русский романс, написанный Борисом Фоминым (музыка) и Константином Подревским (слова). Существует также вариант текста Павла Германа. Самые ранние записи этой песни были сделаны Тамарой Церетели (1925) и Александром Вертинским (1926). В оригинале романс имеет следующий текст Ехали на тройке с бубенцами, А вдали мелькали огоньки. Эх, когда бы мне теперь за вами, Душу бы развеять от тоски! Припев: Дорогой длинною, погодой лунною, Да с песней той, что в даль летит, звеня, Да со старинною, да семиструнною, Что по ночам так мучает меня. Да, выходит, пели мы задаром. Понапрасну ночь за ночью жгли. Если мы покончили со старым, Так и ночи эти отошли! Припев. В даль иную — новыми путями — Ехать нам судьбою суждено! Ехали на тройке с бубенцами, Да теперь проехали давно. Припев. Никому теперь уж не нужна я, И любви былой не воротить, Коль порвётся жизнь моя больная, Вы меня везите хоронить. Припев.