Ронжа-птица семейства соек-за один раз может унести до 20 орешков кедровой сосны,а ??едровка-в 5 раз больше. За сколько раз кедровка унесёт 700 орешков.(составить уравнение к этой задаче и запиши ответ)
Математика
Ронжа-птица семейства соек-за один раз может унести до 20 орешков кедровой сосны,а ??едровка-в 5 раз больше. За сколько раз кедровка унесёт 700 орешков.(составить уравнение к этой задаче и запиши ответ)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение:1)20*5=100(о) кедровка унесет за 1 раз. 2)700:100=7(р) понадобится кедровки чтоб унести 700 орешков. Ответ: 7 раз
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