Ронжа-птица семейства соек-за один раз может унести до 20 орешков кедровой сосны,а ??едровка-в 5 раз больше. За сколько раз кедровка унесёт 700 орешков.(составить уравнение к этой задаче и запиши ответ)

Математика

Ронжа-птица семейства соек-за один раз может унести до 20 орешков кедровой сосны,а ??едровка-в 5 раз больше. За сколько раз кедровка унесёт 700 орешков.(составить уравнение к этой задаче и запиши ответ)

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