Россмотри картину В.М.Васнецова lt;Алёнушкаgt;. Соответствует ли картина содержанию сказки? . Какой представляется тебе девушка?. О чём она грустит ?. Какая на ней одежда? . Что находится на заднем плане картины?. Опиши лес ,во...

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Картина «Алёнушка» В. М. Васнецова, является одной из известнейших работ автора. Она написана по сюжету к русской народной сказке «О сестрице Алёнушке и братце Иванушке» . Как говорит сам автор, этот образ давно был в его воображении, однако глубину печали в выражении образа девушки он случайно увидел в Ахтырке, встретив одну сельскую простоволосою девушку. «Каким-то особым русским духом веяло от нее» - так охарактеризовал ее сам художник. Картина «Елёнушка» написана маслом, в 1881 году. В центре картины изображена прекрасная юная девушка, которая сидит на камне у заросшего озера. От изнеможения и глубокой грусти она опустила голову на колени, а в выражении ее глаз можно прочитать, что силы уже на исходе и она вот-вот расплачется. В ее грустных глазах изображена вся глубина неимоверной печали. Ее длинные растрепанные волосы свисают в разные стороны. А ситцевый сарафан изорван. Видимо ей пришлось очень много и не жалея себя бродить по дремучему лесу в поисках своего пропавшего брата. Босые ноги еще больше усиливают понимание того, что она забыла о себе и вообще, обо всем на свете и ей сейчас важно только одно – найти своего братца Иванушку. На картине запечатлена минута отдыха и умиротворения, даже сама природа в этом солидарна. Ровная гладь озера, совершенно спокойные деревья, даже верхушки их не шелохнутся. Время года, изображенное на картине – позднее лето. Еще стоит совершенно зеленый камыш на краю озера, на втором плане картины изображены зеленые молодые березки и осины. А в глубине леса виднеются молодые елки с хорошо отросшими за лето верхушками. Однако на глади озера уже лежат первые опавшие листочки, значит скоро осень. Картина «Алёнушка» навивает грусть, очень жаль бедную девушку. Мастер изобразил событие очень проникновенно и реалистично