Росстояние между городами 572 км. Из этих городов одновременно навстречу друг к другу вышли два поезда. Через сколько часов поезда встретятся, если их скорость - 65 км/ч и 68км/ч?

Математика
Росстояние между городами 572 км. Из этих городов одновременно навстречу друг к другу вышли два поезда. Через сколько часов поезда встретятся, если их скорость - 65 км/ч и 68км/ч?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
572/(65+68)=4,3 часа 60мин/100*30=18минут ответ: 4часа 18 минут
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