Росстояние между городами 572 км. Из этих городов одновременно навстречу друг к другу вышли два поезда. Через сколько часов поезда встретятся, если их скорость - 65 км/ч и 68км/ч?

Математика

Росстояние между городами 572 км. Из этих городов одновременно навстречу друг к другу вышли два поезда. Через сколько часов поезда встретятся, если их скорость - 65 км/ч и 68км/ч?

Автор: Гость