Росстояние между городами равна 1200 км.Найдите длину отрезка,соединя изоброжение ??тих городов на карте,которая выполнена в масштабе 1 : 5000000 помогите пеже

Математика

Росстояние между городами равна 1200 км.Найдите длину отрезка,соединя изоброжение ??тих городов на карте,которая выполнена в масштабе 1 : 5000000 помогите пеже

Автор: Гость