Росстояние между городами равна 1200 км.Найдите длину отрезка,соединя изоброжение ??тих городов на карте,которая выполнена в масштабе 1 : 5000000 помогите пеже

Математика
Росстояние между городами равна 1200 км.Найдите длину отрезка,соединя изоброжение ??тих городов на карте,которая выполнена в масштабе 1 : 5000000 помогите пеже
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: расстояние 1200км маштаб 1:500000 длина ? решение  1200км=1200000м 1200000/500000=2.4м=240см
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