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Розібрати слово за будово. віконце
Розібрати слово за будово. віконце
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Віконце -.-.--. . єто голосний - єто твердий
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