Розберіть речення 1)лелека може помститися людям за зруйноване гніздо 2) стелис?? барвінку буду поливати 3)мабуть вони не слухалися своїх мам

Українська мова

Розберіть речення 1)лелека може помститися людям за зруйноване гніздо 2) стелис?? барвінку буду поливати 3)мабуть вони не слухалися своїх мам

Автор: Гость