Розберіть речення 1)лелека може помститися людям за зруйноване гніздо 2) стелис?? барвінку буду поливати 3)мабуть вони не слухалися своїх мам

Українська мова
Розберіть речення 1)лелека може помститися людям за зруйноване гніздо 2) стелис?? барвінку буду поливати 3)мабуть вони не слухалися своїх мам
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. лелека - підмет,може помститися- присудок, людям- додаток, зруйноване гніздо - додаток.  2.стелися - присудок, барвінку- додаток, буду поливати - присудок 3. вони - підмет, не слухались - присудок, своїх мам - додаток
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