Розберіть речення 1)лелека може помститися людям за зруйноване гніздо 2) стелис?? барвінку буду поливати 3)мабуть вони не слухалися своїх мам
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Розберіть речення 1)лелека може помститися людям за зруйноване гніздо 2) стелис?? барвінку буду поливати 3)мабуть вони не слухалися своїх мам
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. лелека - підмет,може помститися- присудок, людям- додаток, зруйноване гніздо - додаток. 2.стелися - присудок, барвінку- додаток, буду поливати - присудок 3. вони - підмет, не слухались - присудок, своїх мам - додаток
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