розкласти за будовою слова вкрилися, закумкали

розкласти за будовою слова вкрилися, закумкали

Ответ(ы):

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Вкрилися закінчення я основа вкрилис Закумкали основа закумкал закінчення и
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