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розкласти за будовою слова вкрилися, закумкали
розкласти за будовою слова вкрилися, закумкали
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Вкрилися закінчення я основа вкрилис Закумкали основа закумкал закінчення и
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