розового скворца считают общественной птицей найди в тексте предложение подтверждающее это мнение

розового скворца считают общественной птицей найди в тексте предложение подтверждающее это мнение

Ответ(ы):

Ответил Гость:
розовый скворец - это,
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