Розподіліть слова на групи й запишіть: а) однозначні б) багато значні. Ручка,зірка,банкомат,медсестра, ноутбук, посіяти, журавель, крило, соловейко, теплий, перо, весна, помідор, ходити, корінь, підмет, Десна, корабель, холодний.
Українська мова
Розподіліть слова на групи й запишіть: а) однозначні б) багато значні. Ручка,зірка,банкомат,медсестра, ноутбук, посіяти, журавель, крило, соловейко, теплий, перо, весна, помідор, ходити, корінь, підмет, Десна, корабель, холодний.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
До багатозначних відносяться такі слова: ручка, зірка, посіяти, крило, теплий, корінь, холодний, До однозначних: банкомат, медсестра, ноутбук, журавель, соловейко, перо, весна, помідор, ходити, підмет, Десна, корабель.
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