Розв'яжіть хронологічну задачу. Славнозвісну статую Афродіти (Венери) Милосської, яку було знайдено на острові Милос в Егейському морі в 1820 р датують приблизно 120 р до н. е Обчисліть скільки років тому було створено цей ше...

История

Розв'яжіть хронологічну задачу. Славнозвісну статую Афродіти (Венери) Милосської, яку було знайдено на острові Милос в Егейському морі в 1820 р датують приблизно 120 р до н. е Обчисліть скільки років тому було створено цей шедевр. Скільки років тому було знайдено скульпуру?

Автор: Гость