Розв'яжіть хронологічну задачу. Славнозвісну статую Афродіти (Венери) Милосської, яку було знайдено на острові Милос в Егейському морі в 1820 р датують приблизно 120 р до н. е Обчисліть скільки років тому було створено цей ше...
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Розв'яжіть хронологічну задачу. Славнозвісну статую Афродіти (Венери) Милосської, яку було знайдено на острові Милос в Егейському морі в 1820 р датують приблизно 120 р до н. е Обчисліть скільки років тому було створено цей шедевр. Скільки років тому було знайдено скульпуру?
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Найдено 196 років назад,створено 2136 років назад
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