Розвяжить ривняння:(x-3/4)+5/12=12 13/24. За першый день тракторыст зорав 8/27,за другый-7/18 всього поля,а за третий-решту.Яку частыну поля зорав тракторыст за третий день? Выконайте виднимання . 11/18-5/9.

Математика

Розвяжить ривняння:(x-3/4)+5/12=12 13/24. За першый день тракторыст зорав 8/27,за другый-7/18 всього поля,а за третий-решту.Яку частыну поля зорав тракторыст за третий день? Выконайте виднимання . 11/18-5/9.

Автор: Гость