Розвяжить ривняння:(x-3/4)+5/12=12 13/24. За першый день тракторыст зорав 8/27,за другый-7/18 всього поля,а за третий-решту.Яку частыну поля зорав тракторыст за третий день? Выконайте виднимання . 11/18-5/9.

Математика
Розвяжить ривняння:(x-3/4)+5/12=12 13/24. За першый день тракторыст зорав 8/27,за другый-7/18 всього поля,а за третий-решту.Яку частыну поля зорав тракторыст за третий день? Выконайте виднимання . 11/18-5/9.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8*27=216 2)7*18=126 3)216-126=100
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