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Розвязити нерівність 16x-52x+11
Розвязити нерівність 16x-52x+11
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16x-52x+11 16x-2x11+5 14x16 x1614 x87
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