Ршити задачу для 4 класса по действиям. За 8м ткани заплатили 240000р. Сколько метров ткани можно купить на эту сумму,если цена ткани будет в 2 раза. больше

Математика

Ршити задачу для 4 класса по действиям. За 8м ткани заплатили 240000р. Сколько метров ткани можно купить на эту сумму,если цена ткани будет в 2 раза. больше

Автор: Гость