Ршити задачу для 4 класса по действиям. За 8м ткани заплатили 240000р. Сколько метров ткани можно купить на эту сумму,если цена ткани будет в 2 раза. больше
Математика
Ршити задачу для 4 класса по действиям. За 8м ткани заплатили 240000р. Сколько метров ткани можно купить на эту сумму,если цена ткани будет в 2 раза. больше
Ответ(ы):
Гость:
1)240000:8=30000 (руб) за 1м 2)30000*2=60000 (руб) цена в 2 раза больше 3)8*60000=480000 (руб) Ответ: ткань будет стоить 480000руб
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
За 8 м ткани заплатили 240000 р . сколько метров ткани можно купить на эту сумму если ц??на ткани будет в 2 раза больше.
Английский язык
Математика