Ручка стоит 17 рублей что составляет 85% стоимости блокнота . Сколько стоит блокнот ?

Ручка стоит 17 рублей что составляет 85% стоимости блокнота . Сколько стоит блокнот ?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
17р-85% х-15% 17*15/85= 3р
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