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Рукописные книги кто их обычно писал и переписывал
Рукописные книги кто их обычно писал и переписывал
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Летописец - человек переписывающий книги в Древней Руси
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