Русская изба - разобрать как часть речи

Русская изба - разобрать как часть речи

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Изба - им.сущ. 1 Н.ч. - Изба,ж.р,1 скл.,неодушевленное,ед.ч Русская - им.прил. 1 Н.ч. Русская,ед.ч,им.п.,ж.р.,
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