Русский философ Л.П. Карсавин считал, что субъектом истории является все человече??тво, которое выступает как реальная "симфоническая личность", существующей в культурах, народах, классах, группах, вплоть до конкретной индивиду...

Обществознание

Русский философ Л.П. Карсавин считал, что субъектом истории является все человече??тво, которое выступает как реальная "симфоническая личность", существующей в культурах, народах, классах, группах, вплоть до конкретной индивидуальности. Как вы понимаете это утверждение? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!! ОЧЕНЬ НАДО)))))))

Автор: Гость