Русский философ Л.П. Карсавин считал, что субъектом истории является все человече??тво, которое выступает как реальная "симфоническая личность", существующей в культурах, народах, классах, группах, вплоть до конкретной индивиду...
Обществознание
Русский философ Л.П. Карсавин считал, что субъектом истории является все человече??тво, которое выступает как реальная "симфоническая личность", существующей в культурах, народах, классах, группах, вплоть до конкретной индивидуальности. Как вы понимаете это утверждение? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!! ОЧЕНЬ НАДО)))))))
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Гость:
Сочинение или просто как понимаете
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