Русский язык 2 класс Выпиши разные формы слова-названия признака Выдели в них окончания Найди и подчеркни начальную форму этого слова Горячее солнце горячий песок горячие губы воды бы глоток в горячей пустыне не видно следа ска...

Русский язык

Русский язык 2 класс Выпиши разные формы слова-названия признака Выдели в них окончания Найди и подчеркни начальную форму этого слова Горячее солнце горячий песок горячие губы воды бы глоток в горячей пустыне не видно следа скажи караванщик когда же вода

Автор: Гость