Русский язык 2 класс Выпиши разные формы слова-названия признака Выдели в них окончания Найди и подчеркни начальную форму этого слова Горячее солнце горячий песок горячие губы воды бы глоток в горячей пустыне не видно следа ска...

Русский язык
Русский язык 2 класс Выпиши разные формы слова-названия признака Выдели в них окончания Найди и подчеркни начальную форму этого слова Горячее солнце горячий песок горячие губы воды бы глоток в горячей пустыне не видно следа скажи караванщик когда же вода
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Гость:
Горячее, горячий , горячие ,горячей, -- -- -- -- вода, воды - -
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