Русский язык. 4 класс. Сделать синтаксический разбор предложения "Вороне где - то Б??г послал кусочек сыру". Заранее спасибо! Дойстойный хороший ответ я отмечу как лучший!

Русский язык

Русский язык. 4 класс. Сделать синтаксический разбор предложения "Вороне где - то Б??г послал кусочек сыру". Заранее спасибо! Дойстойный хороший ответ я отмечу как лучший!

Автор: Гость