Русский язык. 4 класс. Сделать синтаксический разбор предложения "Вороне где - то Б??г послал кусочек сыру". Заранее спасибо! Дойстойный хороший ответ я отмечу как лучший!
Русский язык
Русский язык. 4 класс. Сделать синтаксический разбор предложения "Вороне где - то Б??г послал кусочек сыру". Заранее спасибо! Дойстойный хороший ответ я отмечу как лучший!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(Повеств.,невоскл.,распр.,прост),[сущ. Бог глаг. Послал].
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